Zwei Tore innerhalb von zwei Minuten gab es beim 1:1 (1:1) der Rheinlandliga-Fußballerinnen des SV Holzbach in Tiefenbach gegen die FSG Saarburg/Serrig zu sehen. Das waren zwei von recht wenigen Aufregern in einer Partie, in der Holzbach mal wieder Punkte verschenkte, wie Trainer Michael Tannhäuser fand. Mit einem Sieg wäre der SV punktgleich mit dem Top-Duo SV Diez-Freiendiez und FC Urbar (beide 41 Punkte) gewesen, so ist es Platz fünf mit 39 Zählern, die Gäste bleiben Siebter (26). Zwischen Holzbach und den beiden Führenden stehen noch der FC Bitburg und der VfL Trier mit 40 Punkten.

„Saarburg war von Beginn an defensiv eingestellt“, sagte Tannhäuser, der seiner Elf eingeimpft hatte, die Außen Anna Sauer und Fabienne Kahlstadt ins Spiel zu bekommen. Das gelang in der ersten Hälfte manierlich, in der zweiten nicht mehr so. Holzbach ging in Führung durch Laura Rode nach Vorarbeit von Luisa Rössel (30.), aber Saarburg glich postwendend durch Mira Meyer aus (31.).