Frauen dürfen bei den Männern im Fußballverband Rheinland (FVR) nun bis zur A-Klasse zum Einsatz kommen. Seit einem Jahr ist das „gemischte Spielen“ schon in der C-Klasse erlaubt, zur Anwendung kam das Pilotprojekt des FVR im Kreis Hunsrück/Mosel noch nicht. Das könnte sich bald ändern.

„Als Frau bei den Männern mitzuspielen, ist bei uns schon länger Thema“, sagt Lena Kliebe, die Kapitänin des Frauen-Rheinlandligisten SV Holzbach. Sie stammt wie die SVH-Torfrau Axi Thiemann und Stella Adam aus Gemünden. Das Trio hat auch schon Kontakt zu den Verantwortlichen der SG Dickenschied/Gemünden aufgenommen. Die Reserve des A-Klasse-Aufsteigers spielt in der C-Klasse.

„Mir ist klar, dass es etwas anderes ist, gegen Männer zu spielen als gegen Frauen. Aber ausprobieren will ich es auf jeden Fall.“

Lena Kliebe, Kapitänin SV Holzbach

„Bevor ich die Schuhe an den Nagel hänge, will ich noch bei den Männern mitgespielt haben“, sagt die 29-jährige Kliebe: „Ich denke, das wird auch in nächster Zeit passieren. Ich will das schon einmal ausprobiert haben und testen, ob man mit den Männern mithalten kann.“ Zurzeit sei es noch schwierig, weil sie in der Frauen-Rheinlandliga spielt, auch wegen der Verletzungsgefahr: „In der C-Klasse ist die sicherlich höher als in der Frauen-Rheinlandliga.“

Das „gemischte Spielen“ finden Kliebe und Co. sehr interessant, die Kapitänin des SV Holzbach sieht sich auch gut gerüstet für den Einsatz bei den Männern: „Ich habe bis zur B-Jugend bei den Jungs mitgespielt, dadurch hatte ich doch Zweikampfvorteile gegenüber den Frauen, die in der Jugend nie gegen Jungs gespielt haben. Mir ist klar, dass es etwas anderes ist, gegen Männer zu spielen als gegen Frauen. Aber ausprobieren will ich es auf jeden Fall.“ Die erste Fußballerin, die im Hunsrück bei den Männern mitmischt – es ist nur noch eine Frage der Zeit, bis es zu der Premiere kommen wird.