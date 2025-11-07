Tabellenerster gegen Dritten Holzbach kann sich im Spitzenspiel von Diez absetzen 07.11.2025, 13:11 Uhr

i Symbolbild dpa

Das abgebrochene Spiel bei Andernach III wird vermutlich Ende November nachgeholt, für die Rheinlandliga-Fußballerinnen des SV Holzbach steht am Sonntag ein Spitzenspiel an, dem die volle Konzentration gilt.

Spitzenspiel für die Rheinlandliga-Fußballerinnen des SV Holzbach: Am Sonntag um 14 Uhr begrüßt der Spitzenreiter den Tabellendritten SV Diez-Freiendiez. Mit einem Dreier auf dem Holzbacher Rasen könnten die Gastgeberinnen eine Menge Holz zwischen sich und die Gäste aus dem Rhein-Lahn-Kreis legen.







