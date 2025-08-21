7:1 und 7:0 lauten die Resultate der letzten beiden Aufeinandertreffen des SV Holzbach und der SG Sohren. Das 7:0 ist noch nicht lange her. Am Sonntag geht es wieder gegeneinander, in Runde eins des Frauen-Rheinlandpokals.

Im Pokal sind – zumindest in den ersten Runden – die Rollen meist klar verteilt. Beim Fußball-Rheinlandpokal der Frauen ist das am Sonntag ab 16.30 Uhr ohne Zweifel so. Denn Gastgeber SG Sohren ist als Bezirksliga-Aufsteiger gegen den Rheinlandligisten SV Holzbach klarer Außenseiter. Das unterstreicht auch ein Testspiel vom 13. August, das Holzbach mit 7:0 in Sohren auf dem Kunstrasen „Alte Asche“ doch sehr klar gewann. Und: In der Vorsaison gab es das Duell in Runde zwei des Verbandscups, damals war es Runde drei und das Resultat lautete 1:7.

Holzbachs Trainer Michael Tannhäuser nimmt die Rolle an, will aber das jüngste 7:0 nicht überbewerten: „Das ist schon ein bisschen gefährlich, wir hatten da gerade in der ersten Hälfte eine sehr gute Chancenverwertung, Fabienne Rösel hatte einen Sahnetag mit vier Treffern. Das kann auch mal anders aussehen.“ Darauf hoffen sie in Sohren natürlich, aber Trainer Niklas Bongard weiß: „Holzbach ist ganz klar Favorit, aber es ist ein cooles Event und ein cooles Derby. Abschenken werden wir natürlich nicht.“

﻿Tannhäuser: SG hat sich interessant verstärkt

Im Test lief Sohren ganz hoch an, Bongard sieht das grundsätzlich als „DNA“ seiner Mannschaft, auch im Pokal soll das umgesetzt werden. „Vielleicht machen sie ja mal eine Ausnahme“, schmunzelt Tannhäuser, der weiß, dass es seiner Elf in die Karten spielen könnte, wenn die erste Reihe der SG mal überspielt ist. Trotzdem weiß Tannhäuser, dass es nicht einfach werden könnte. „Sohren hat sich mit Theresa Brück und Greta Budinger interessant verstärkt“, sagt er. Die frühere Jugend-Nationalspielerin Brück kam bekanntlich von Zweitligist SG 99 Andernach, bei dem sie zuletzt in der Regionalliga spielte. Budinger spielte zuletzt wieder für ihren Heimatverein TuS Reil, war aber auch schon zwei Jahre in Holzbach zu Regionalliga-Zeiten. Personell sieht es in beiden Lagern so aus: Bei Sohren wird Fabianne Hähn fehlen, bei Holzbach neben den Langzeitverletzten Celina Mattes, Laura Rode und Fabienne Kahlstadt.