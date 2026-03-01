SV mit Startsieg in Rübenach Holzbach gewinnt nach schwerer Geburt noch sicher 4:1 Mirko Bernd 01.03.2026, 17:48 Uhr

i Holzbachs Trainer Michael Tannhäuser gewann das erste Pflichtspiel 2026 mit seiner Elf, allerdings war das 4:1 beim FV Rübenach eine schwere Geburt nach 0:1-Rückstand zur Pause. B&P Schmitt

Auftakt geglückt: Der SV Holzbach ist nach dem 4:1 beim FV Rübenach wieder Tabellenführer der Frauen-Rheinlandliga. Bis das feststand, dauerte es trotz drückender Überlegenheit aber mehr als eine Hälfte. Denn zur Pause lag der SV noch zurück.

Die Rheinlandliga-Fußballerinnen des SV Holzbach sind mit einem 4:1 (0:1)-Sieg beim FV Rübenach aus der Winterpause gestartet. Durch den Dreier im Nachholspiel beim Tabellenschlusslicht (vier Punkte) setzte sich Holzbach vorerst an die Spitze mit 28 Zählern, hat aber nun eine Partie mehr als die punktgleiche FSG Serrig und zwei mehr als der FC Bitburg.







