2:0 nach zweimal Ecke-Tor Holzbach gewinnt in Rübenach durch Rössel-Adam-Kombi Mirko Bernd 25.10.2026, 19:58 Uhr

i Symbolfoto Adobe Stock/Smileus

Der SV Holzbach hat in der Frauen-Rheinlandliga auch die Hürde FV Rübenach genommen und bleibt nach dem 2:0 ungeschlagen Zweiter. Auch, weil zweimal eine Eckenvariante funktionierte.

Ecke, Tor: Was im Fußball zwar gerne noch als geflügeltes Wort existiert, klappt längst nicht mehr zu einem hohen Prozentsatz wie zu früheren Zeiten. In der Frauen-Rheinlandliga auch nicht, allerdings beim 2:0 (1:0) des SV Holzbach beim FV Rübenach funktionierte es gleich zweimal nach dem gleichen Strickmuster.







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