Holzbach geht nach 6:1 gerüstet in die Topspiele

Der SV Holzbach geht gut gerüstet in die beiden Top-Spiele gegen den SV Diez-Freiendiez und den FC Urbar: Mit 6:1 schlugen die Rheinlandliga-Fußballerinnen den SV Rengsdorf.

Die Rheinlandliga-Fußballerinnen des SV Holzbach haben sich für den Schlussspurt in Stellung gebracht: Mit einem 6:1 (4:0) gegen den SV Rengsdorf bleibt Holzbach als Tabellenvierter zwei Zähler hinter dem 47-Punkte-Spitzenduo SV Diez-Freiendiez (5:0 beim VfL Trier) und FC Urbar (4:1 bei der SG Vulkania). Dazwischen liegt noch der FC Bitburg mit 46 Punkten, aber einem Spiel mehr. Für Holzbach geht es nun nach Urbar, dann kommt Diez-Freiendiez, der SVH hat also noch alles in eigener Hand im Titelkampf.

SVH-Trainer Michael Tannhäuser war sehr zufrieden mit dem Auftritt auf dem Holzbacher Rasen, auf dem man mehr als zwei Jahre nicht mehr gespielt hatte: „Das war eine überzeugende Vorstellung, die uns gut getan hat vor den letzten Spielen.“ Es hätten laut Tannhäuser noch mehr Tore fallen können für seine Elf, aber die sechs Buden durch Kim Tannhäuser, die dreimal traf, Laura Rode, Anna Sauer und Fabienne Rösel reichten ihm auch. Für die Gäste traf Angelina Schenkelberg zum 1:5.