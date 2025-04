In der Rheinlandliga der Frauen herrscht Spannung pur an der Tabellenspitze: Sieben Spieltage vor Schluss können noch fünf Klubs Meister werden, den Ersten und den Fünften trennen nur vier Punkte. Mittendrin: der SV Holzbach als Vierter.

Nach der Osterpause steht das letzte Saisonviertel in der Fußball-Rheinlandliga der Frauen an: Mittendrin im Titelrennen ist der SV Holzbach, der am Sonntag um 14 Uhr in Tiefenbach am siebtletzten Spieltag den Tabellensiebten FSG Saarburg/Serrig begrüßt.

„Das Titelrennen wird spannend bleiben bis in den Juni“, prognostiziert auch Holzbachs Coach Michael Tannhäuser, denn der letzte Spieltag findet am 8. Juni statt, wenn der Vierte Holzbach (38 Punkte) Heimrecht gegen den Zweiten VfL Trier (40) hat. Erster ist der SV Diez-Freiendiez (41), der am 25. Mai noch nach Tiefenbach kommt. Der Dritte FC Urbar (38) und der Fünfte Bitburg (37) sind auch noch in der „Meister-Verlosung“. Nach Urbar geht es für den SVH am 18. Mai, in Bitburg verlor Holzbach im letzten Spiel mit 1:3.

Hinspiel ging knapp an Holzbach

Das Hinspiel in Saarburg gewann Tannhäusers Elf knapp mit 1:0 durch ein Tor von Anna Sauer. „Ein unangenehmer Gegner, vor allem ihre Spielmacherin Mira Meyer müssen wir ausschalten“, sagt Tannhäuser, der neben den Langzeitverletzten auf seine Tochter Kim und Fabienne Rösel verzichten muss.