Das letzte Saisonspiel steht für den SV Holzbach in der Frauen-Rheinlandliga an. Noch einmal soll ein Sieg her, an der Endplatzierung wird es aber nichts mehr ändern.

Die Rheinlandliga-Fußballerinnen des SV Holzbach bitten zum letzten Tanz in dieser Saison: Am Sonntag ab 14 Uhr steht in Tiefenbach das Duell gegen den VfL Trier an. Es ist auch das Duell Vierter gegen Fünfter, allerdings ist Holzbach sechs Punkte vorn dran (49 zu 43) und wird als Vierter aus der Runde rausgehen, da man zwar theoretisch noch mit dem Dritten Bitburg gleichziehen könnt, aber das weitaus schlechtere Torverhältnis hat.

Michael Tannhäuser, Trainer des SV, sagt: „Wir wollen einen Sieg und mit einem guten Gefühl die Saison beenden.“ Zuletzt gab es zwei Zu-Null-Spiele mit dem 2:0 in Rübenach und dem 0:0 gegen Diez-Freiendiez. Da trat Holzbach mit Dreier- beziehungsweise Fünferkette an. „Dadurch waren wir stabiler, so wollen wir wieder auftreten“, sagt Tannhäuser.

Diop geht zum 1. FC Kaiserslautern

Der wird bekanntlich als Coach weitermachen, einiges wird sich aber auch um ihn herum verändern. Die bisherigen Torwarttrainer Jochen Conrad und Franziska Lübken hören aus zeitlichen Gründen auf, Dirk Jacobs übernimmt für sie. Und Stella Adam wird in der nächsten Saison spielende Co-Trainerin. „So ein paar neue Impulse sind immer gut“, findet Tannhäuser. Der kann auch einen Neuzugang präsentieren: Von der DSG Breitenthal aus der Verbandsliga Südwest kommt Mittelfeldspielerin Celina Mattes, die beim 1. FC Saarbrücken ausgebildet wurde. „Sie wird uns aber am Anfang vermutlich noch wegen einer Bänderverletzung fehlen“, sagt Tannhäuser.

Verlassen werden Holzbach zwei Spielerinnen: Dorothea Diop schließt sich dem 1. FC Kaiserslautern an, da sie aus beruflichen Gründen nach Enkenbach-Alsenborn zieht. Die Frauen des FCK sind aber erst am Anfang, anderen Bundesligisten nachzueifern, sie wurden gerade erst einmal Meister der Bezirksliga West. Clara Gemünden hingegen hört aus beruflichen Gründen ganz auf.