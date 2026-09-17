SV muss nach Niederemmel Hiobsbotschaft für Holzbach: Anna Sauer fällt lange aus Mirko Bernd 17.09.2026, 14:04 Uhr

i Hiobsbotschaft für den SV Holzbach: Der Tabellenführer der Frauen-Rheinlandliga muss lange auf Anna Sauer (rechts) verzichten, sie hat sich das vordere Kreuzband und den Außenmeniskus angerissen. Christian Kiefer

Der SV Holzbach ist Erster in der Frauen-Rheinlandliga – und hat dazu noch ein Spiel weniger als die meisten Verfolger. Aber Holzbach hat nun eine wichtige Spielerin weniger durch die Knieverletzung von Anna Sauer. Am Sonntag geht’s nach Niederemmel.

Die Rheinlandliga-Fußballerinnen des SV Holzbach gehen als Tabellenführer zwar ausgeruht ins Auswärtsspiel beim Elften SV Niederemmel am Sonntag um 17 Uhr. Aber in der Zeit rund um das spielfreie Wochenende mussten sie auch eine Hiobsbotschaft verdauen: Anna Sauer hat sich schwer am Knie verletzt.







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