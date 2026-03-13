Wäschenbach fällt lange aus Hiobsbotschaft für Andernacher Frauen Stefan Kieffer 13.03.2026, 09:19 Uhr

i Beim 1:1 im Hinspiel gegen den VfL Bochum (in Blau) war Leonie Wäschenbach (vorn) noch eine treibende Kraft im Spiel der Andernacherinnen. Fürs Rückspiel und den Rest dieser Saison fällt die 23-Jährige nach ihrem Kreuzbandriss nun aus. Norina Toenges. Norina Tönges

Die SG 99 Andernach steht vor einem Heimspiel in der 2. Fußball-Bundesliga. Trotz gutem Tabellenpolster drohen personelle Engpässe nach Verletzungen. Kann das Team den Anschluss halten?

Drei spielfreie Wochen sind vergangen, seit die Frauen der SG 99 Andernach durch zwei Niederlagen in Folge in der Tabelle der 2. Fußball-Bundesliga etwas abgerutscht ist. Zwar trennen die Andernacherinnen immer noch neun Punkte von den Abstiegsplätzen, doch Trainerin Isabelle Hawel weiß vor dem Heimspiel am Sonntag (14 Uhr) gegen den VfL Bochum: „Wir brauchen Punkte, der Vorsprung kann trügerisch sein.







