Manche Tore bleiben in Erinnerung, scheinen einmalig zu sein – und finden doch eine Neuauflage. So fühlte sich Timo Kluger sofort an eine Kombination von Bayerns Harry Kane und Alphonso Davies erinnert, als sein 1. FFC Montabaur in Führung ging.
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Vieles war der 1. FFC Montabaur seinen Anhängern vor einer Woche schuldig geblieben und konnte froh sein, gegen den benachbarten FC Urbar in der Fußball-Regionalliga auf den allerletzten Drücker noch den Ausgleich erzielt zu haben. Verhinderte da ausgerechnet Torfrau Kim Fischer mit ihrem Kopfball zum 2:2 in der Nachspielzeit eine Niederlage, hatte nun ihre Schwester Marie Fischer maßgeblich Anteil am Ausgang des zweiten Heimspiels in Folge.