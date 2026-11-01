Montabaur schlägt Riegelsberg Helwing und Fischer zaubern wie Bayerns Kane und Davies Marco Rosbach 01.11.2026, 21:10 Uhr

i Marie Fischer (am Ball) glänzte als dreifache Torschützin des 1. FFC Montabaur gegen Riegelsberg und konnte sich dabei auf die Vorarbeit ihrer Sturmpartnerin Luna Helwing verlassen. Eine Co-Produktion der beiden erinnerte ihren Trainer sogar an ein prominentes Vorbild aus der Champions League. Andreas Hergenhahn

Manche Tore bleiben in Erinnerung, scheinen einmalig zu sein – und finden doch eine Neuauflage. So fühlte sich Timo Kluger sofort an eine Kombination von Bayerns Harry Kane und Alphonso Davies erinnert, als sein 1. FFC Montabaur in Führung ging.

Vieles war der 1. FFC Montabaur seinen Anhängern vor einer Woche schuldig geblieben und konnte froh sein, gegen den benachbarten FC Urbar in der Fußball-Regionalliga auf den allerletzten Drücker noch den Ausgleich erzielt zu haben. Verhinderte da ausgerechnet Torfrau Kim Fischer mit ihrem Kopfball zum 2:2 in der Nachspielzeit eine Niederlage, hatte nun ihre Schwester Marie Fischer maßgeblich Anteil am Ausgang des zweiten Heimspiels in Folge.







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