Montabaurs Kantersieg in Worms Hellwache Helwing trifft in den richtigen Momenten Marco Rosbach 18.10.2026, 19:29 Uhr

i Luna Helwing (blaues Trikot, hier im Heimspiel der Vorsaison gegen Worms) avanvierte mit drei Treffern zum Wormatia-Schreck. Marco Rosbach

Weil das Spiel der direkten Konkurrenten Urbar und Riegelsberg abgebrochen wurde, schob sich der 1. FFC Montabaur durch seinen Kantersieg bei Wormatia Worms auf Rang sechs der Regionalliga vor. Vor allem das Sturmduo präsentierte sich in Torlaune.

Das Ziel sei schon in der Kabine formuliert gewesen, meinte Timo Kluger. „Wir wollten von Beginn an klarmachen, dass wir uns mit einem guten Gefühl auf den Heimweg machen werden“, berichtete der Trainer des 1. FFC Montabaur nach dem Regionalliga-Spiel beim punktlosen Schlusslicht VfR Wormatia Worms.







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