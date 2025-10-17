Montabaurs Ziel gegen Worms Heimspiele sollen dem FFC endlich einen Vorteil bringen 17.10.2025, 15:19 Uhr

i Zuletzt nur in der Jokerrolle, weil sie am Vortag noch einen 30-Kilometer-Marsch absolviert hatte, doch sonst gesetzt in der Defensive des FFC: Anna Pies ist bei Montabaur allein aufgrund ihrer großen Erfahrung unverzichtbar. Marco Rosbach

Sieben ihrer zehn Punkte haben die Fußballerinnen des 1. FFC Montabaur auf fremden Plätzen geholt - ein starker Wert. Auf eigenem Platz läuft es aber noch nicht rund. Das soll sich am Sonntag ändern, wenn die Rollen klar verteilt sind in Eschelbach.

Der Pokal hat die vergangenen Wochen und Monate geprägt beim 1. FFC Montabaur. Der Finalsieg gegen den SC 13 Bad Neuenahr im Juni, die Qualifikation zum DFB-Pokal gegen den SC Siegelbach Anfang August, zuletzt das Hauptrundenspiel vor toller Kulisse in Westerburg gegen Turbine Potsdam und dann die Neuauflage des jüngsten Endspiels gegen Bad Neuenahr – jede einzelne dieser Partien findet ihren Platz weit oben in der 20-jährigen Historie des ...







Artikel teilen

Artikel teilen