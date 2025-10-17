Sieben ihrer zehn Punkte haben die Fußballerinnen des 1. FFC Montabaur auf fremden Plätzen geholt - ein starker Wert. Auf eigenem Platz läuft es aber noch nicht rund. Das soll sich am Sonntag ändern, wenn die Rollen klar verteilt sind in Eschelbach.
Lesezeit 2 Minuten
Der Pokal hat die vergangenen Wochen und Monate geprägt beim 1. FFC Montabaur. Der Finalsieg gegen den SC 13 Bad Neuenahr im Juni, die Qualifikation zum DFB-Pokal gegen den SC Siegelbach Anfang August, zuletzt das Hauptrundenspiel vor toller Kulisse in Westerburg gegen Turbine Potsdam und dann die Neuauflage des jüngsten Endspiels gegen Bad Neuenahr – jede einzelne dieser Partien findet ihren Platz weit oben in der 20-jährigen Historie des ...