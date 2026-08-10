Andernach gewinnt 2:1 
Hawels kurzfristige Umstellung stellt SCS vor Probleme
Marlene Ganßer (am Ball) brachte die Andernacherinnen mit einem schönen Schuss in Führung.
Marlene Ganßer (am Ball) brachte die Andernacherinnen mit einem schönen Schuss in Führung.
Norina Tönges

Kapitänin Vanessa Zilligen verschießt einen Elfmeter, doch am Ende reicht es dennoch für den Sieg.

Lesezeit 2 Minuten
Die Fußballerinnen der SG 99 Andernach haben sich mit einem eindrucksvollen Auswärtssieg zurückgemeldet. Eine Woche nach der unglücklichen Heimniederlage in Unterzahl gegen den SV Meppen setzten sie sich beim SC Sand mit 2:1 (1:0) durch. Den Schlüssel zum überraschenden Sieg beim Aufstiegsaspiranten fand das Trainerteam um Chefin Isabelle Hawel erst kurz vor dem Spiel: „Noch auf der Hinfahrt hatten wir wie gegen Meppen mit einer defensiven ...
 Rhein-Zeitung bei Google bevorzugen

Ressort und Schlagwörter

Sport
Ob Josué Duverger (grünes Trikot, hier im Duell mit Engers' Nils Wambach) noch einmal das Trikot des FC Cosmos Koblenz tragen wi
Tempo, Tore, Titeljagd 2026/2027
Alles zum Auftakt der Fußball-Saison

Von Oberliga bis hin zu den Kreisligen: Fachkundige Prognosen, Teamfotos und Mannschaftskader zum Auftakt der Saison 2026/2027 im Amateurfußball.

Alles zur Fußall-Saison

Top-News aus dem Sport