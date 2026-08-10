Kapitänin Vanessa Zilligen verschießt einen Elfmeter, doch am Ende reicht es dennoch für den Sieg.
Lesezeit 2 Minuten
Die Fußballerinnen der SG 99 Andernach haben sich mit einem eindrucksvollen Auswärtssieg zurückgemeldet. Eine Woche nach der unglücklichen Heimniederlage in Unterzahl gegen den SV Meppen setzten sie sich beim SC Sand mit 2:1 (1:0) durch. Den Schlüssel zum überraschenden Sieg beim Aufstiegsaspiranten fand das Trainerteam um Chefin Isabelle Hawel erst kurz vor dem Spiel: „Noch auf der Hinfahrt hatten wir wie gegen Meppen mit einer defensiven ...