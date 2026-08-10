Andernach gewinnt 2:1 Hawels kurzfristige Umstellung stellt SCS vor Probleme Stefan Kieffer 10.08.2026, 11:27 Uhr

i Marlene Ganßer (am Ball) brachte die Andernacherinnen mit einem schönen Schuss in Führung. Norina Tönges

Kapitänin Vanessa Zilligen verschießt einen Elfmeter, doch am Ende reicht es dennoch für den Sieg.

Die Fußballerinnen der SG 99 Andernach haben sich mit einem eindrucksvollen Auswärtssieg zurückgemeldet. Eine Woche nach der unglücklichen Heimniederlage in Unterzahl gegen den SV Meppen setzten sie sich beim SC Sand mit 2:1 (1:0) durch. Den Schlüssel zum überraschenden Sieg beim Aufstiegsaspiranten fand das Trainerteam um Chefin Isabelle Hawel erst kurz vor dem Spiel: „Noch auf der Hinfahrt hatten wir wie gegen Meppen mit einer defensiven ...







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