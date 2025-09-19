Andernach empfängt Mainz 05 Hawel nimmt Druck weg: SG 99-Frauen sollen Spaß haben Stefan Kieffer 19.09.2025, 13:35 Uhr

i Vanessa Zilligen (rechts) und die SG 99 Andernach hoffen im Heimspiel gegen den FSV Mainz 05 auf den ersten Saisonsieg. Norina Tönges

Drei Punkte, vor allem für die Psyche – das wünschen sich die Andernacher Fußballerinnen für das Heimspiel gegen Zweitliga-Neuling FSV Mainz 05.

Die Heimspiel-Trilogie der Fußballerinnen der SG 99 Andernach setzt sich am Sonntag (14 Uhr) mit der Partie gegen Zweitliga-Aufsteiger FSV Mainz 05 fort, ehe eine Woche später das DFB-Pokalspiel gegen den Bundesligisten RB Leipzig ansteht. Gegen den Neuling, den die SG 99 in fünf Testspielen seit 2023, als die 05er das Frauenteam des TSV Schott Mainz übernahmen, vier Mal bezwungen hat, zuletzt vor der laufenden Saison mit 1:0, soll im fünften ...







