Die Andernacher Fußballerinnen haben ihr DFB-Pokalspiel in Karlsruhe sicher gewonnen – und dabei zur Freude des Trainerteams richtig gut gespielt.

Die erste Hürde der neuen Fußballsaison haben die Frauen der SG 99 Andernach locker übersprungen. Mit dem 4:0 (3:0)-Auswärtssieg in Bruchsal gegen den Regionalligisten Karlsruher SC qualifizierte sich der Zweitligist aus Andernach für die erste Hauptrunde des DFB-Pokals, in der Ende September ein aktueller oder ehemaliger Bundesligist nach Andernach kommen wird.

„Das war zwar ein Pflichtsieg, aber einer, der richtig Spaß gemacht hat.“

Isabelle Hawel, Trainerin der SG 99 Andernach

„Das war zwar ein Pflichtsieg“, kommentierte Trainerin Isabelle Hawel, „aber einer, der richtig Spaß gemacht hat.“ Ihr Team war in der Vorbereitung gegen Drittligisten von ähnlicher Qualität wie der KSC, der in der Regionalliga Süd zuletzt Platz fünf belegt hatte, ohne Gegentor geblieben. Die Null stand erneut, diesmal stimmte auch die Chancenverwertung.

Auch wenn Isabelle Hawel meinte: „Wir hätten auch höher gewinnen können.“ So wurde Maren Weingarz ein gemeinsam mit Leonie Wäschenbach schön herausgespielter Treffer wegen einer knappen Abseitsstellung aberkannt. Wenig später hielt sich Weingarz schadlos, als sie eine Freistoßflanke von Lisa Kossmann per Kopf zum 3:0 verlängerte (45.+3), Sekunden vor dem Halbzeitpfiff.

Nur am Anfang der Partie war’s brenzlig

Damit war den Badenerinnen der Zahn quasi gezogen, nachdem zuvor Maggi Schumacher Kossmanns Eckballflanke und Malou Müllers Kopfball aus kurzer Distanz zum zeitigen 1:0 (11.) verlängert und Carolin Schraa eine scharfe Hereingabe von Isabell Pfeiffer am ersten Pfosten zum 2:0 (37.) über die Linie gedrückt hatte.

Nur ganz zu Beginn der Partie hatten Isabelle Hawel und der Andernacher Tross um einen glücklichen Ausgang des Play-off-Spiels bangen müssen: „In den ersten fünf Minuten habe ich Schlimmes befürchtet, Karlsruhe hat uns mutig und aggressiv angelaufen und die Bälle gut in die Gassen gelegt.“ Bevor zählbarer Schaden entstehen konnte, hatten die Spielerinnen der SG 99 das Problem in den Griff bekommen. Wenn der KSC das Spiel in die Breite zog, kam aus dem Mittelfeld Hilfe, um aus der Dreier- eine Vierer- oder Fünferkette zu machen.

In der zweiten Halbzeit gingen die Bäckermädchen bei rund 30 Grad die Sache etwas ruhiger an, nach einer Stunde betrat Kathrin Schermuly den Platz, die direkt aus dem Urlaub zum Bruchsaler Sportzentrum gekommen war, um den Start in eine vielversprechende Saison nicht zu verpassen. Kapitänin Kossmann beseitigte mit ihrem Treffer zum 4:0 nach Vorarbeit von Schraa (80.) die letzten Zweifel am Andernacher Sieg.

i Malou Müller (links) im Luftzweikampf. Tobias Jenatschek

„Natürlich ist dieses Spiel nicht unbedingt ein Maßstab dafür, was uns in der 2. Liga erwartet“, bleibt Hawel Realistin, auch wenn ihr Optimismus vor dem Zweitligastart am kommenden Sonntag (14 Uhr) beim Turbo-Aufsteiger Viktoria Berlin hörbar zugenommen hat: „Nachdem die Mannschaft zuletzt in der Vorbereitung in ein kleines Loch gefallen war, hat sie zum richtigen Zeitpunkt die Kurve gekriegt und endlich mal wieder ein richtig, richtig gutes Spiel abgeliefert. Heute bin ich richtig stolz auf die Mannschaft.“

Karlsruher SC – SG 99 Andernach 0:4 (0:3)

SG99 Andernach: Bläser – Müller, Brückel (60. Schermuly), Schumacher – Zilligen (78. Hainke), Krump –Wäschenbach (60. Krumscheid), Kossmann, Weingarz, Pfeiffer (78. Klyta) – Schraa (81. Alija).

Schiedsrichterin: Paula Mayer (Elversberg).

Zuschauer: 120.

Tore: 0:1 Magdalena Schumacher (11.), 0:2 Carolin Schraa (37.), 0:3 Maren Weingarz (45.+3), 0:4 Lisa Kossmann (80.).