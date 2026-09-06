SG 99 verliert 0:6 in Bochum Hawel fassungslos nach Andernacher Zusammenbruch Stefan Kieffer 06.09.2026, 18:43 Uhr

i Ziemlich frustiert waren die Andernacher Fußballerinnen nach der 0:6-Pleite beim VfL Bochum. Norina Tönges

In der 2. Fußball-Bundesliga erlebten die SG 99-Frauen ein Debakel: ein 0:6 beim Spitzenreiter Bochum. Das hatten sich die Andernacherinnen ganz anders vorgestellt.

Einen rabenschwarzen Tag haben die Fußballerinnen der SG 99 Andernach am fünften Spieltag der 2. Bundesliga erwischt. Beim ungeschlagenen Tabellenführer VfL Bochum kassierte das Team von Trainerin Isabelle Hawel zu Anfang beider Halbzeiten ein schnelles Gegentor, verlor in der zweiten Halbzeit völlig den Faden und verlor am Ende mit 0:6.







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