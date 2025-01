Leverkusen siegt in Rübenach Hallenturnier des FV wird immer beliebter 06.01.2025, 09:27 Uhr

i Gegen die Fußballerinnen des TSV Bayer 04 Leverkusen war kein Kraut gewachsen. Hier sind die Leverkusenerinnen (in weißen Trikot) gegen Gastgeber FV Rübenach im Vorteil, am Ende sicherten sie sich auch den Turniersieg. Wolfgang Heil

Die Tribünen der Franz-Mohrs-Halle in Rübenach waren gut besetzt, und in Bayer 04 Leverkusen gab es einen verdienten Sieger beim Frauen-Hallenfußballturnier. Und eine gute Rolle spielte auch der SC 13 Bad Neuenahr.

Was vor zwei Jahren mit einem kleinen Frauenturnier im Hallenfußball beim FV Rübenach angefangen hatte und vergangenes Jahr noch um die U17-Junioren erweitert wurde, hat sich in so kurzer Zeit zu einem beliebten Hallenturnier entwickelt, was Klubs aus dem gesamten Bundesgebiet anlockt.

