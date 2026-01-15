Budenzauber in Diez Hallencup als Vorbereitung für die Futsal-Endrunde Stefan Nink 15.01.2026, 13:22 Uhr

i Der gepflegte Hallenkick genießt bei den Frauen des SV Diez-Freiendiez (rechts Sabrina Bierwage in einem Spperl gegen den FFC Montabaur) seit jeher einen besonders hohen Stellenwert. Am Wochenende steigt die bereits 11. Auflage des Volksbank Rhein-Lahn-Limburg-Cups im Diezer Sportzentrum. ANDREAS HERGENHAHN/Archiv. ANDREAS HERGENHAHN / Archiv

Auch im Winter ist der Terminkalender der Fußballerinnen des SV Diez-Freiendiez prall gefüllt. Nach der Qualifikation für die Endrunde um die Futsal-Rheinlandmeisterschaft geht’s bereits am anstehenden Wochenende mit dem Hallen-Cup in Diez weiter.

Titelverteidiger SV Diez-Freiendiez hat bei der Futsal-Rheinlandmeisterschaft die erste Hürde genommen. Bei der Vorrunde im Dierdorfer Schulzentrum belegte das ambitionierte Team vom Wirt hinter Regionalligist FC Urbar den zweiten Rang und löste damit die Tickets für die Endrunde, die am Samstag, 31.







Artikel teilen

Artikel teilen