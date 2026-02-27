Bezirksligist als Pokalschreck Halbfinale gegen den FFC würde Freirachdorf nehmen Marco Rosbach 27.02.2026, 14:27 Uhr

i So entschlossen wie hier im Achtelfinale gegen den SV Rengsdorf wollen die Spielerinnen der FSG Freirachdorf (blaue Trikots) auch gegen Niederemmel zu Werke gehen. Jörg Niebergall

„Wir sind einfach ein Megateam“, schwärmt Freirachdorfs Trainer Holger Schenkelberg. Als Pokalschreck hat es der Tabellenführer der Frauen-Bezirksliga bis ins Viertelfinale geschafft. Geht die Reise weiter, könnte danach der Titelverteidiger warten.

Der Weg Richtung Finale ist im Fußball-Rheinlandpokal der Frauen vorgezeichnet. Setzen sich am Sonntag in der Runde der letzten acht Teams die FSG Freirachdorf gegen den SV Niederemmel (14.30 Uhr, in Großmaischeid) und der 1. FFC Montabaur bei der SG 99 Andernach II (16.







