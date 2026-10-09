Montabaur gegen Niederkirchen
Gute Nachrichten von Kim Fischer und ein klares Ziel
Nach einem emotional fordernden Auswärtsspiel bei der SV Elversberg hofft Timo Kluger, dass sein 1. FFC Montabaur gegen Niederki
Nach einem emotional fordernden Auswärtsspiel bei der SV Elversberg hofft Timo Kluger, dass sein 1. FFC Montabaur gegen Niederkirchen endlich den ersten Heimsieg der Saison einfährt.
Marco Rosbach

Mit sechs Punkten aus drei Auswärtsspielen liegt der 1. FFC Montabaur im Soll. Doch zu Hause drückt der Schuh bei der Kluger-Elf. Das soll sich am Sonntag gegen Niederkirchen ändern. Vielleicht verleiht ja eine gute Nachricht von Kim Fischer Flügel.

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Der Schock war groß, als Kim Fischer im Auswärtsspiel bei der SV Elversberg nach einem unglücklichen Zusammenprall in ihrem Strafraum zu Boden ging, zunächst regungslos liegenblieb und dann mit einer Kopfverletzung ins Krankenhaus gebracht werden musste.
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