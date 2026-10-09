Mit sechs Punkten aus drei Auswärtsspielen liegt der 1. FFC Montabaur im Soll. Doch zu Hause drückt der Schuh bei der Kluger-Elf. Das soll sich am Sonntag gegen Niederkirchen ändern. Vielleicht verleiht ja eine gute Nachricht von Kim Fischer Flügel.
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Der Schock war groß, als Kim Fischer im Auswärtsspiel bei der SV Elversberg nach einem unglücklichen Zusammenprall in ihrem Strafraum zu Boden ging, zunächst regungslos liegenblieb und dann mit einer Kopfverletzung ins Krankenhaus gebracht werden musste.