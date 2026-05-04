Vor der EM in Nentershausen Grundschüler fühlen U17-Talenten des DFB auf den Zahn Marco Rosbach 04.05.2026, 12:54 Uhr

i Viel Zeit für Fragen und Geschichten, aber auch zum Fußballspielen: Die U17-Nationalspielerinnen waren zu Besuch bei den Schülerinnen und Schülern der Pfarrer-Toni-Sode-Grundschule Nentershausen. Kathrin Kronimus, GS Nentershausen

Von dieser Woche an spielen sie um die Europameisterschaft, doch bevor sich die U17-Nationalspielerinnen des DFB auf den Weg nach Nordirland machten, standen sie den Schülerinnen und Schülern der Grundschule in Nentershausen Rede und Antwort.

Wo sonst die Fußballer der Eisbachtaler Sportfreunde um Punkte in der Oberliga kämpfen, hatten dieser Tage die Schülerinnen und Schüler der Pfarrer-Toni-Sode-Grundschule Nentershausen das Sagen. Die Kinder fühlten den Spielerinnen der U17-Nationalmannschaft auf den Zahn, die kurz Station im Westerwald machten.







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