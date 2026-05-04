Von dieser Woche an spielen sie um die Europameisterschaft, doch bevor sich die U17-Nationalspielerinnen des DFB auf den Weg nach Nordirland machten, standen sie den Schülerinnen und Schülern der Grundschule in Nentershausen Rede und Antwort.
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Wo sonst die Fußballer der Eisbachtaler Sportfreunde um Punkte in der Oberliga kämpfen, hatten dieser Tage die Schülerinnen und Schüler der Pfarrer-Toni-Sode-Grundschule Nentershausen das Sagen. Die Kinder fühlten den Spielerinnen der U17-Nationalmannschaft auf den Zahn, die kurz Station im Westerwald machten.