Gestandener Frauen-Regionalligist kommt nach Simmern

Mit Andernach II, Freirachdorf, Montabaur, Bad Neuenahr II und Bitburg haben fünf Klubs das Viertelfinale im Frauen-Rheinlandpokal bereits erreicht. Das sechste Ticket wird am Samstag in Simmern vergeben.
Rheinlandliga gegen Regionalliga Südwest im Achtelfinale des Fußball-Rheinlandpokals der Frauen: Der SV Holzbach begrüßt den TuS Issel am Samstag um 14 Uhr auf dem Simmerner Kunstrasenplatz.Wenn alles normal verlaufen wäre, dann hätten die Holzbacherinnen als klarer Tabellenführer der Rheinlandliga den Regionalliga-Achten Issel zum Pokalduell empfangen.