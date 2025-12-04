Rheinlandpokal-Achtelfinale Gestandener Frauen-Regionalligist kommt nach Simmern Michael Bongard 04.12.2025, 12:11 Uhr

i Für Stella Adam (am Ball) und ihren SV Holzbach steht zum Jahresabschluss das Rheinlandpokal-Achtelfinale gegen den Regionalligisten TuS Issel an. Anstoß auf dem Simmerner Kunstrasen ist am Samstag um 14 Uhr. B&P Schmitt

Mit Andernach II, Freirachdorf, Montabaur, Bad Neuenahr II und Bitburg haben fünf Klubs das Viertelfinale im Frauen-Rheinlandpokal bereits erreicht. Das sechste Ticket wird am Samstag in Simmern vergeben.

Rheinlandliga gegen Regionalliga Südwest im Achtelfinale des Fußball-Rheinlandpokals der Frauen: Der SV Holzbach begrüßt den TuS Issel am Samstag um 14 Uhr auf dem Simmerner Kunstrasenplatz.Wenn alles normal verlaufen wäre, dann hätten die Holzbacherinnen als klarer Tabellenführer der Rheinlandliga den Regionalliga-Achten Issel zum Pokalduell empfangen.







Artikel teilen

Artikel teilen