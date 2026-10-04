VfR-Frauen verlieren Top-Spiel Gerd Augsten trotz Niederlage zufrieden mit seinem Team Sascha Nicolay 04.10.2026, 11:43 Uhr

i Foul im Strafraum: Nele Hoffman (liegend, in blau) attackiert Alina Forster regelwidrig. Der fällige Elfer brachte das 1:0 für diee Frauen des VfR Baumholder gegen die SG Kirn. Stefan Ding

Ein spannendes Spitzenspiel lieferten sich die Landesliga-Fußballerinnen des VfR Baumholder und der SG Kirn/Kirn-Sulzbach. VfR-Coach Gerd Augsten war trotz des Ergebnisses zufrieden und verkündete seinen Abschied in der Winterpause.

Die Fußballerinnen des VfR Baumholder haben das Spitzenspiel in der Landesliga gegen die SG Kirn/Kirn-Sulzbach zu Hause 1:3 (1:1) verloren. VfR-Trainer Gerd Augsten war gleichwohl mit der Leistung seines Teams „sehr zufrieden“. Augsten erklärte: „Es war doch zu merken, dass der Gegner einige Spielerinnen in seinen Reihen hatte, die viel Erfahrung in der Verbandsliga gesammelt haben.







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