Start an der Nahe Geiß findet, dass Frauenfußball ehrlicher Fußball ist Olaf Paare 21.08.2026, 13:59 Uhr

i Der VfL Nußbaum (schwarze Trikots) startet am Sonntag in die neue Saison. Michael Ottenbreit

Drei Bezirksligisten, darunter nur ein dauerhaftes Elfer-Team, sind im Fußballkreis Bad Kreuznach im Frauenbereich gemeldet. Die Nuba Chicas des VfL Nußbaum stechen heraus. Warum erzählt Trainer Yannick Geiß.

Der Frauenfußball boomt. Nationalspielerinnen sind zu Stars geworden, Bundesliga-Teams locker immer mehr Zuschauer in die großen Stadien – doch von diesem Boom ist an der Nahe und speziell im Fußballkreis Bad Kreuznach wenig zu spüren. Eine Ausnahme bildet der VfL Nußbaum, der einzige Kreisverein, der in der Elfer-Bezirksliga an den Start geht.







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