Start an der Nahe
Geiß findet, dass Frauenfußball ehrlicher Fußball ist
Der VfL Nußbaum (schwarze Trikots) startet am Sonntag in die neue Saison.
Der VfL Nußbaum (schwarze Trikots) startet am Sonntag in die neue Saison.
Michael Ottenbreit

Drei Bezirksligisten, darunter nur ein dauerhaftes Elfer-Team, sind im Fußballkreis Bad Kreuznach im Frauenbereich gemeldet. Die Nuba Chicas des VfL Nußbaum stechen heraus. Warum erzählt Trainer Yannick Geiß.

Lesezeit 3 Minuten
Der Frauenfußball boomt. Nationalspielerinnen sind zu Stars geworden, Bundesliga-Teams locker immer mehr Zuschauer in die großen Stadien – doch von diesem Boom ist an der Nahe und speziell im Fußballkreis Bad Kreuznach wenig zu spüren. Eine Ausnahme bildet der VfL Nußbaum, der einzige Kreisverein, der in der Elfer-Bezirksliga an den Start geht.
 Rhein-Zeitung bei Google bevorzugen

Ressort und Schlagwörter

Sport

Top-News aus dem Sport