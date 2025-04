Trotz aller Probleme haben sich die Fußballerinnen der SG Kirn/Kirn-Sulzbach nicht aufgegeben. Das bewiesen sie gegen den 1. FFC Niederkirchen eindrucksvoll. Das Verbandsliga-Schlusslicht trat mit einem bunt zusammengewürfelten Team aus Jugendspielerinnen sowie Akteurinnen der ersten und zweiten Garde an und wehrte sich gegen den Tabellendritten nach Kräften. Mit dem 0:3 (0:1) hielt sich die Niederlage in Grenzen.

Die Kirnerinnen brauchten ein paar Minuten, um in die Partie zu finden, und lagen prompt mit 0:1 (3.) zurück. „Danach haben sich die Mädels gefangen. Und sie haben es super gemacht, clever agiert, die Räume gut zugeschoben“, lobte der Kirner Trainer Markus Schaaf. Ihm imponierte, dass jede Spielerin für die andere kämpfte. Über weite Strecken schafften es die Gastgeberinnen dank ihres engagierten Einsatzes, den Favoriten vom Tor wegzuhalten. Genauer gesagt bis zur 80. Minute, in der der Gegner auf 2:0 stellte. Der dritte Gegentreffer fiel in der Nachspielzeit.