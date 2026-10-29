FFC nach Dusel-2:2 gegen Urbar Gegen den Dauernachbarn muss sich Montabaur steigern Marco Rosbach 29.10.2026, 19:00 Uhr

i Der FC Urbar hatte beim Gastspiel in Eschelbach nichts zu verlieren und machte dem Team des 1. FFC Montabaur (links Estelle Marzi) das Leben schwer. Im zweiten Heimspiel in Folge soll es wieder besser laufen für die Westerwälderinnen. Marco Rosbach

Nachdem sie zuletzt förmlich in letzter Sekunde eine Heimniederlage gegen Urbar abgewendet haben, wollen die Fußballerinnen des 1. FFC Montabaur gegen Riegelsberg wieder souveräner auftreten. Mit Gegner Riegelsberg haben sie noch eine Rechnung offen.

Seinen Humor hat Timo Kluger nicht verloren – trotz der schwachen Vorstellung gegen den FC Urbar, die er aufgrund einer Knie-Operation weitgehend im Sitzen verfolgen musste. „Krücken ade“, klingt der Trainer des 1. FFC Montabaur schon wieder angriffslustiger, als es sein Team im Heimspiel der Fußball-Regionalliga Südwest gegen den Nachbarn vom Rhein war.







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