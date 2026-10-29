Nachdem sie zuletzt förmlich in letzter Sekunde eine Heimniederlage gegen Urbar abgewendet haben, wollen die Fußballerinnen des 1. FFC Montabaur gegen Riegelsberg wieder souveräner auftreten. Mit Gegner Riegelsberg haben sie noch eine Rechnung offen.
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Seinen Humor hat Timo Kluger nicht verloren – trotz der schwachen Vorstellung gegen den FC Urbar, die er aufgrund einer Knie-Operation weitgehend im Sitzen verfolgen musste. „Krücken ade“, klingt der Trainer des 1. FFC Montabaur schon wieder angriffslustiger, als es sein Team im Heimspiel der Fußball-Regionalliga Südwest gegen den Nachbarn vom Rhein war.