Die Heimbilanz ist dürftig. Erst ein Mal haben die Verbandsliga-Fußballerinnen der SG Kirn/Kirn-Sulzbach in dieser Saison vor eigenem Publikum gewonnen. Höchste Zeit für das eigentlich als heimstark bekannte Team, den Schalter umzulegen. Die Gelegenheit am Samstag (18 Uhr) ist günstig, denn zu Gast in Kirn-Sulzbach ist im 1. FFC Kaiserslautern das punktlose Schlusslicht.

„Wir wollen nicht die erste Mannschaft sein, die gegen Kaiserslautern Punkte lässt“, sagt SGK-Trainer Markus Schaaf und stellt klar: „Alles andere als ein Sieg wäre eine große Enttäuschung.“ Wichtig wären drei Punkte auch angesichts der Tabellensituation. Da die Kirnerinnen in der Vorwoche nicht zum Einsatz kamen, sind sie auf den vorletzten Platz abgerutscht. In Anbetracht des sich zuspitzenden Abstiegskampfs geht es nach der langen Winterpause auch darum, schnell in den Rhythmus zu finden. Der Gegner war in diesem Jahr ebenfalls noch nicht im Einsatz, sodass die Ausgangslage für beide Teams gleich ist.