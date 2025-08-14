Sich ausgerechnet den Lokalrivalen TuS Koblenz zum Vorbild nehmen? Das jedenfalls hält Engers’ Kapitän Chris Meinert vor dem DFB-Pokalspiel gegen Eintracht Frankfurt für keine schlechte Idee. Und dafür hat er gute Gründe.

Mehr als 20 gesunde Spieler des Fußball-Oberligisten FV Engers hoffen auf einen Einsatz im DFB-Pokalspiel gegen den Champions-League-Teilnehmer Eintracht Frankfurt, doch auch am Sonntag (13 Uhr) stehen nur elf Startelf-Positionen zur Verfügung. „Das wird eine der schwierigsten Aufgaben für das Trainerteam, einige Spieler enttäuschen zu müssen“, gibt FVE-Trainer Julian Feit zu bedenken. „Mit Sicherheit kann ich nur sagen, dass Franjo im Tor stehen wird.“

Torwart Franjo Serdarusic, der beim FVE in dieser Saison mit der Rolle des Pokal-Torwarts zufrieden sein muss, freut sich umso mehr auf die anstehende Aufgabe: „Natürlich bin ich enttäuscht, dass ich nicht direkt die Nummer eins geworden bin“, gibt der 21-Jährige zu. „Aber ich denke, ich habe es mir verdient, dass ich jetzt im Pokal spielen darf. Das wird ein schöner Tag, ich hoffe auf ein Fußballfest.“ Die Offensivwucht der Eintrachtler jagt dem gebürtigen Koblenzer, den der FVE nach einem Jahr Ausleihe fest von der TuS Koblenz verpflichtet hat, keine Angst ein: „Ich versuche, alles zu halten, was geht“, verspricht er, „und konzentriere mich auf andere Dinge als auf Gegentore“.

„In meinem Alter bieten sich ja nicht mehr viele Möglichkeiten, so ein Spiel zu bestreiten.“

Engers’ Innenverteidiger David Eberhardt freut sich auf sein erstes DFB-Pokalspiel﻿

Die Trainingswoche soll Trainer Feit weitere Aufschlüsse geben, wem er das Vertrauen schenkt. Ein paar Tage nach dem 2:0-Punktspielsieg gegen den SV Auersmacher wurde der Coach etwas mitteilsamer und verriet: „Noch sind ein paar Plätze offen im Kader.“ Was nichts anderes heißt, dass die Mehrzahl der Startelf-Plätze vergeben ist.

i Volle Konzentration im Training. René Weiss

Keine Veranlassung dürfte Julian Feit haben, das Innenverteidiger-Duo mit Chris Meinert und David Eberhardt auseinanderzureißen. Mannschaftskapitän Meinert hat gegen die Eintracht noch ein unerfreuliches Pokalerlebnis aufzuarbeiten: „Beim 1:7 gegen Bielefeld bin ich kurz vor der Halbzeit mit einem Innenbandanriss ausgeschieden und musste anschließend sechs Wochen pausieren“, erinnert er sich an den letzten Auftritt des FVE im DFB-Pokal vor drei Jahren. „Wir wollen uns nicht von vornherein geschlagen geben, auch dieses Spiel geht mit 0:0 los“, gibt der 33-jährige Routinier die Marschroute vor und verweist auf ein positives Vorbild: „Das 0:1 von TuS Koblenz gegen Wolfsburg vor einem Jahr war ja auch eine knappe Geschichte.“

Hugo E﻿ kitike hat rechtzeitig die Flucht ergriffen

Sein Partner in der Innenverteidigung ist noch drei Jahre routinierter und hat im Pokal ebenfalls noch etwas nachzuholen. Mit seinem Ex-Klub FC Karbach verlor Eberhardt 2020 und 2022 das Rheinlandpokal-Finale gegen Engers und will nach seinem Wechsel zum FVE jetzt Versäumtes nachholen: „In meinem Alter bieten sich ja nicht mehr viele Möglichkeiten, so ein Spiel zu bestreiten.“ Dass der defensiv wie offensiv enorm kopfballstarke 1,93-Meter-Mann auch mit dem Ball am Fuß etwas anfangen kann, bewies er nicht zum ersten Mal in der Schlussphase des Auersmacher-Spiels, als er elegant durch die Gästeabwehr dribbelte und erst im gegnerischen Torwart seinen Meister fand. „Ich wollte den Keeper überlupfen, habe den Ball aber nicht richtig getroffen“, erinnert er sich. Doch gegen die Eintracht wird „Ebi“ vor allem hinten gefordert sein: „Unser erstes Ziel ist es, so lange wie möglich die Null zu halten.“ Vor seinen mutmaßlichen Gegenspielern hat er Respekt: „Burkardt und Doan sind schnelle Jungs“, weiß er und fügt lachend hinzu: „Aber der Hugo Ekitike ist ja schon mal vor mir geflüchtet.“ Experten wissen Bescheid: Für rund 80 Millionen Euro zum FC Liverpool.

Kann Manuel Simons auch gegen einen Bundesligisten sein Können zeigen?

Die Hoffnung auf besondere Offensivmomente ruht vor allem auf Manuel Simons. Der 24-jährige Tempodribbler, der sich mit seinem sehenswerten Führungstreffer gegen Auersmacher warmgeschossen hat, kam vor drei Jahren vom VfB Linz an den Wasserturm und durfte im Pokalspiel gegen Bielefeld gut 20 Minuten lang mitmischen. Gegen die Eintracht könnte ihm eine offensive Schlüsselrolle zukommen: „Ich hoffe, dass die Frankfurter nicht damit rechnen, wie schnell ich tatsächlich bin“, sagt er selbstbewusst. „Aber wenn Collins oder Brown spielen, die sind auch nicht eben langsam. Das ist mein erstes richtiges Spiel gegen Profis, da möchte ich mein Können zeigen.“

Anfragen von anderen Vereinen hatte der Offensivakteur schon – von der U23 des FSV Mainz 05 und von den Offenbacher Kickers. „Aber beide Male hat es letztlich nicht gepasst.“ Nun wünscht er sich, dass sich nach dem Frankfurt-Spiel noch mehr Leute fragen, „was für ein guter Junge, warum ist der noch nicht entdeckt worden?“

i Jonas von Haacke (Mitte) und Kevin Lahn (rechts) werden verletzungsbedingt beim Pokalspiel nicht dabei sein. René Weiss

Als intelligenter und laufstarker Pressingstürmer empfahl sich im Punktspiel Goran Naric, der neben dem noch verletzten Marcel Stieffenhofer der einzige Akteur im Engeser Kader ist, der in beiden DFB-Pokalspielen im FVE-Trikot auf dem Platz stand. Sind für Naric aller guten Dinge drei? „Das wäre sehr, sehr schön“, sagt er, „mal sehen, was der Trainer vorhat.“ Seit elf Jahren im Verein, legte der 29-jährige Naric 2019 eine längere Engers-Pause wegen eines Studienaufenthalts in den USA ein und verpasste fast das gesamte Fußballjahr 2024 wegen hartnäckiger Beschwerden im Hüftbereich. „Jetzt bin ich dank spezieller Übungen endlich schmerzfrei und habe in zwei Wochen mehr als fünf Kilo abgenommen“, strahlt Naric und streicht sich zufrieden über den Waschbrettbauch.

„Jetzt weiß ich, wie sich Finke damals gefühlt hat.“

Jonas von Haacke, der verletzt nicht wird spielen können, erinnert an seinen ehemaligen Mitspieler Yannik Finkenbusch

Nur als Zuschauer werden Kevin Lahn und Jonas von Haacke am Sonntag dabei sein. Während Stürmer Lahn, der sich im April einen Bruch des Schienbeinkopfes zugezogen hat, die Krücken schon wieder weggelegt hat und von einem Comeback „noch in diesem Jahr“ träumt, leidet Mittelfeldmotor von Haacke schwer, seit er sich beim Saisonauftakt in Idar-Oberstein mit einer schweren Knieverletzung auswechseln lassen musste. „Zurzeit mag ich gar keinen Fußball sehen, es schmerzt zu sehr, nicht dabei sein zu können“, sagt von Haacke und erinnert an den ehemaligen FVE-Kapitän Yannik Finkenbusch, der wegen Verletzungen 2020 in Bochum gar nicht mitspielen konnte und zwei Jahre später gegen Bielefeld nur zehn Minuten: „Jetzt weiß ich, wie sich Finke damals gefühlt hat.“