Nur sechs statt acht Teams Futsal: Holzbach zieht als Erster in die Endrunde ein 12.01.2025, 19:42 Uhr

i Holzbachs Helen Röhrig (in Rot) setzte sich mit ihrem Team nicht nur hier mit 6:0 gegen Bitburg durch, sondern wurde auch insgesamt Erster in Sohren bei der Vorrunde der Futsal-Rheinlandmeisterschaft. B&P Schmitt

Statt acht waren nur sechs Frauenteams nach Sohren gekommen, um sich für die Rheinlandmeisterschafts-Endrunde im Futsal zu qualifizieren. Rheinlandligist Holzbach setzte sich durch, Gastgeber Sohren scheiterte recht knapp.

Eigentlich sollte die Vorrunde des Futsal-Hallenmasters des Fußballverbandes Rheinland in Sohren in zwei Vierergruppen über die Bühne gehen und die beiden Gruppensieger zur Endrunde am 25. Januar nach Limburg fahren. Aber der Plan änderte sich nach den kurzfristigen Absagen des Rheinlandligisten FV Rübenach und der zweiten Mannschaft des Gastgebers FSG Sohren/Büchenbeuren.

Wählen Sie Ihr Abo und lesen Sie weiter: RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle Online-Artikel Zugriff auf alle Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

für 0,99 € testen 4 Wochenfür 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen E-Paper und RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle

E-Paper Ausgaben und Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

gratis testen Jetzt testen Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden

Artikel teilen







Artikel teilen