Fußball spielen in Pfaffen-Schwabenheim seit vergangener Saison nicht mehr nur die Männer: Der TuS mischt seitdem in der 9er-Bezirksliga der Frauen mit. Martin Hellhammer, der Zweite Vorsitzende des Vereins, gründete auf Nachfrage einiger Spielerinnen das Frauenfußballteam. „Dann hat man Flyer gemacht und über Mundpropaganda nachgefragt, auf einmal stand eine Mannschaft da“, erinnert sich Pascal Köth, der Vorsitzende des TuS Pfaffen-Schwabenheim, an die Anfänge.

Zur neuen Saison, die Anfang September beginnt, hat der TuS ein Flex-Team gemeldet – als einziger Verein im Kreis Bad Kreuznach. Dies ermöglicht, wie der Name schon sagt, einen flexiblen Spielbetrieb. Trainerin Emely Bender kann vor jedem Spieltag entscheiden, ob das Kollektiv mit sieben oder neun Spielerinnen antritt. Köth begründet die Entscheidung mit der personellen Situation. „Im Jugendbereich und im Aktivenbereich ist es schon schwer, eine Mannschaft zu stellen. Die meisten wissen gar nicht, wie viel schwerer es ist, eine Frauenmannschaft zu stellen“, erläuterte der Vorsitzende.

„Wir als Verein sind echt stolz, eine Frauenmannschaft melden zu können.“

Pascal Köth

Oft mangelt es nicht am Interesse für den Frauenfußball, sondern schlichtweg an der Zeit. Viele fußballinteressierte Frauen haben Schwierigkeiten mit den Trainingszeiten um 18 oder 19 Uhr, meist wegen der Kinder. „Die Frauen, die wir haben, sind sehr begeistert vom Fußballspielen, die leben das und haben einen Riesen-Spaß daran. Wir als Verein sind echt stolz, eine Frauenmannschaft melden zu können“, freut sich Köth.

Die Spielerinnen sind zwischen 20 und 40 Jahre alt, kommen aus Pfaffen-Schwabenheim und den umliegenden Orten. Einige bringen bereits fußballerische Erfahrung mit, andere haben den Sport erst für sich entdeckt. Köth beschreibt das Team als sehr eigenständig und pflegeleicht. „Wir haben hier ein Pärchen. Die Frau der Spielerin ist die Betreuerin und kümmert sich zum Beispiel um den Eiskoffer oder dass es einen Thekendienst gibt“, erzählt der Vorsitzende. Lobend wird vom TuS-Vorsitzenden auch Emely Bender erwähnt, die den Trainerposten von Hellhammer übernommen hat und bereits in anderen Teams aktiv war. „Sie macht das sehr engagiert, ist noch relativ jung, kümmert sich aber um alles. Emely ist viel mit eingebunden und ist sich für keine Zeit zu schade“, berichtet Köth. Auch Bereiche wie Sponsoring und Testspiele deckt die Trainerin ab. „Eine Mannschaft zusammenzuhalten, ist schwieriger, als eine zu gründen“, weiß der TuS-Vorsitzende.

Neuling lässt sich nicht unterkriegen

Eine Herausforderung ist es natürlich auch, sich als Neuling im Feld etablierter Teams zu behaupten, sich von Rückschlägen und deutlichen Niederlagen nicht unterkriegen zu lassen. Wobei höhere Niederlagen weitestgehend in der Anfangszeit und gegen höherklassige Gegner kassiert wurden und im Saisonverlauf eine positive Entwicklung sichtbar wurde. Die Bilanz der Pfaffen-Schwabenheimerinnen in ihrer Premierensaison konnte sich sehen lassen: Vier Siegen und zwei Unentschieden standen sechs Niederlagen gegenüber.

Nun freuen sich die Spielerinnen auf die neue Runde, die am 6. September bei der DSG Breitenthal II beginnt. Zwei Trainingseinheiten stehen pro Woche auf dem Programm, hinzu kommen Testspiele, um sich die nötige Wettkampfpraxis zu holen. Das Team von Emely Bender hat Freude am Ball und will das auch auf die Zuschauer übertragen. „Für mich macht es keinen Unterschied, ob ein Mann oder eine Frau Fußball spielt. Da gibt es Frauen, die würden unsere aktiven Männer auch in die Tasche stecken auf dem Sportplatz“, erzählt Köth schmunzelnd und fügt an: „In erster Linie sollte es immer um Spaß gehen, natürlich will die Mannschaft auch irgendwann kleinere Erfolge einfahren“.