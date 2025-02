Heimspiel für Andernach Für SG 99 beginnt harter Kampf um den Klassenverbleib Stefan Kieffer 06.02.2025, 13:08 Uhr

i Auf die Routiniers Madgalena Schumacher (rechts) und Lisa Kossmann wird es im Abstiegskampf der SG 99 Andernach in besonderem Maße ankommen. Tobias Jenatschek

Nachdem die Fußballerinnen, etwas unerwartet, auf einem Abstiegsplatz in der 2. Bundesliga überwintert haben, beginnt am Sonntag mit einem Heimspiel gegen Mönchengladbach der Kampf um den Klassenverbleib.

Nach vier Wochen intensiver Arbeit an Fitness, Form und Stimmung wird es für die Fußballerinnen der SG 99 Andernach am Sonntag ernst im Abstiegskampf. Mit dem Heimspiel gegen Borussia Mönchengladbach (14 Uhr in Mendig) beginnt für die Zweitliga-Fußballerinnen der SG 99 die Rückrunde, die noch 13 Möglichkeiten bietet, den Vier-Punkte-Rückstand aufs rettende Ufer aufzuholen und den Absturz in die Regionalliga zu verhindern.

