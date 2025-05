Die Fußballerinnen des SC 13 befinden sich derzeit in starker Form. Das wollen sie auch im Heimspiel gegen Riegelsberg beweisen.

Das Rheinlandpokalfinale ist erreicht, in der Regionalliga Südwest stehen noch vier Partien für die Fußballerinnen des SC 13 Bad Neuenahr an. Den anvisierten dritten Tabellenplatz haben die Kurstädterinnen bereits inne und wollen diesen im vorletzten Heimspiel am Sonntag (14 Uhr) gegen den 1. FC Riegelsberg auch verteidigen.

Sechs Siege in sieben Spielen, die Mannschaft von Trainerin Anne-Kathrine Kremer spielt eine stabile Rückrunde – und beweist wie zuletzt im Pokalhalbfinale bei Ligarivale TuS Issel Geduld und hat viel Selbstvertrauen. „Wir haben in dieser Saison einen weiteren Entwicklungsschritt gemacht. Das kann man schon sagen“, erklärt Kremer und führt aus: „Der Kern spielt seit mehreren Jahren zusammen, das wirkt sich einfach aus. In der Hinrunde ist eine Achse verletzungsbedingt mehrfach ausgefallen. Nun haben wir die personelle Konstanz und damit kommen auch die Ergebnisse.“

Kader des SC 13 bleibt im Kern zusammen

Gute Nachricht für den SC 13: Der Kern des Teams wird auch über das Saisonende hinaus zusammenbleiben. „Näheres zum Kader gibt es in den nächsten Wochen. Aber es sieht ganz gut aus, dass die Gruppe so zusammenbleibt“ sagt Kremer.

Mit Riegelsberg kommt nun ein Gegner, der dem SC 13 Platz drei noch streitig machen kann. „Die Duelle mit den Saarländerinnen waren in den letzten Jahren immer auf Augenhöhe. Stets knapp und intensiv. Und so wird es auch jetzt werden. Unser Vorteil ist vielleicht die aktuelle Form“, sagt Kremer. Personell sollte sich gegenüber der Vorwoche nichts verändern.