Frauenfußball-Regionalliga: Neuenahr tritt letztmals in Mayen an vor der Rückkehr ins Apollinarisstadion Für den SC 13 Bad Neuenahr kommt der Abschied zur rechten Zeit – Letztmals in Mayen Lutz Klattenberg 18.10.2024, 14:12 Uhr

i Symbolbild Adobe Stock/Verein/Svenja Wolf

Für die Regionalliga-Fußballerinnen des SC 13 Bad Neuenahr heißt es Abschied nehmen. Denn das Heimspiel am Sonntag (14 Uhr) gegen Tabellenschlusslicht SV Dirmingen ist das letzte Spiel, für das der SC 13 ins Mayener Nettestadion ausweichen muss. Für das Rheinlandderby gegen den TuS Issel in zwei Wochen am Sonntag, 3. November, (14 Uhr), kehrt der SC 13 dann nach vier Jahren wieder zurück ins Bad Neuenahrer Apollinarisstadion.

„Tatsächlich ist schon etwas Wehmut dabei. Wir sind den Mayenern unfassbar dankbar, dass sie uns so gut aufgenommen und das auch so lange mitgemacht haben. Am Anfang waren die Spiele und Ergebnisse auch sehr gut in Mayen, zuletzt eher weniger. Deshalb kommt der Umzug jetzt vielleicht auch gerade recht“, berichtet SC-13-Trainerin Anne-Kathrine Kremer.

