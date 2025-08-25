Die erste Runde ist überstanden: Die FSG Eifelhöhe Mosel ist mit einem knappen 1:0 weiter, es war allerdings nicht einfach in Spessart auf ungewohntem Untergrund.

Die Bezirksliga-Fußballerinnen der FSG Eihelhöhe Mosel, wie sich der Zusammenschluss der Vereine S V Büchel, Spvgg Weiler/Gevenich, SV Forst, SV Leienkaul und Spvgg Cochem in dieser Saison nennt, hat die zweite Runde im Rheinlandpokal erreicht. Beim Kreisklässler FSG Spessart gewann die Eifel-Mosel-Kombi, die seit vergangener Saison gemeinsame Sache macht, mit 1:0 (1:0).

Es war keine einfache Partie für die Gäste, denn es ging auf ungewohntes Terrain, nämlich auf Hartplatz. Die Spessarterinnen machten der Elf von Trainer Michael Kroll das Leben schwer, Kroll hatte im Sommer das Amt unter anderem deswegen übernommen, weil das Abschneiden mit Rang sieben nicht das erwünschte war. Die beste Torjägerin der vorigen Bezirksliga Runde hat ihren Riecher zum Glück der Gäste nicht verloren, denn Eva Werner gelang nach 40 Minuten der Treffer des Tages. In der Vorsaison hatte sie übrigens 24 Buden gemacht. In der Liga geht es am Sonntag um 14 Uhr in Büchel gegen den SV Niederemmel los.