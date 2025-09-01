Wer weiß, ob die FSG Eifelhöhe Mosel ihre erste Partie nicht gewonnen hätte, wenn die beste Torjägerin nicht gefehlt hätte. So wurde es eine knappe Niederlage gegen Niederemmel zum Start.

Die Bezirksliga-Fußballerinnen der FSG Eifelhöhe Mosel haben ihr erstes Saisonspiel knapp verloren: Mit 1:2 (1:1) unterlag das Team von Neu-Coach Michael Kroll in Büchel dem SV Niederemmel, immerhin Dritter der vergangenen Saison. Und das ohne Torjägerin Eva Werner.

„Eva ist kurzfristig ausgefallen wegen einer OP an den Weisheitszähnen“, sagte Kroll, der dennoch am Ende eher ein „klassisches Unentschieden“ statt eine knappe Niederlage gegen eine gute Mannschaft gesehen hatte. Letztlich bestrafte Niederemmel aber zwei Fehler der FSG einmal traf Hannah Steffes (20.), einmal Pauline Adamas (69.) für die Gäste. Den Ausgleich für Eifelhöhe Mosel erzielte die erst 18-jährige Rosalie Lipmann nach einem schönen Spielzug (28.). „Sie hat schon in der Vorbereitung einige Tore gemacht und hat keine Angst“, stellt Kroll seiner Angreiferin ein gutes Zeugnis aus. Wie übrigens der gesamten Mannschaft, die es nur verpasste, sich wenigstens mit einem Zähler zu belohnen.