Die nächste Episode unseres Fußball-Podcasts „SpoRZfreunde“ ist da. Zu Gast im Studio ist diesmal Isabelle Hawel, Trainerin der SG 99 Andernach. Mit ihr sprechen wir über die jüngere Vergangenheit, aber auch die Zukunft des Zweitligistens.

Am kommenden Wochenende geht es endlich los. Die Fußballer und Fußballerinnen aus dem RZ-Gebiet starten nach einer langen und schweißtreibenden Vorbereitungszeit in die Pflichtspielsaison. Auch der Frauen-Zweitligist SG 99 Andernach legt los. Am Sonntag, 14 Uhr, empfangen die „Bäckermädchen“ den SV Meppen im Andernacher Stadion. Für die aktuelle Folge unseres Fußball-Podcasts „SpoRZfreunde“ durften wir Trainerin Isabelle Hawel im Studio begrüßen, die seit 13 Jahren als Spielerin, Abteilungsleiterin und Trainerin das Gesicht der SG 99 mitprägt.

Hawel blickt zurück auf ihre ersten Schritte in Andernach, lässt die vergangene, turbulente Saison noch einmal Revue passieren, nachdem wichtige Spielerinnen den Verein verließen. Eine dieser Spielerinnen schickt eine emotionale, ganz persönliche Nachricht an ihre ehemalige Trainerin.

i Unser Sportreporter Moritz Hannappel (links) im Gespräch mit Isabelle Hawel, Trainerin des Frauen-Zweitligisten SG 99 Andernach. Fabian Strunk

Nicht weniger als sieben neue Spielerinnen mussten die Bäckermädchen im Sommer in den Kader integrieren. Wie ist dies gelungen und wie ist die Vorbereitung zu bewerten? Darauf, aber auch auf viele weitere Themen gibt Trainerin Hawel ihre Antworten. Unter anderem spricht sie mit Reporter Moritz Hannappel auch über die immer weiter steigenden Auflagen des DFB sowie die rasante Entwicklung und Professionalisierung der Lizenzvereine wie Union Berlin, FC Bayern München oder auch dem VfB Stuttgart. Wie kann das „gallische Dorf“, wie sie sich in Andernach gerne selbst betiteln, da mithalten? Wie groß ist der Aufwand?

Die Episode ist auf www.rhein-zeitung.de/sporzfreunde sowie auf allen bekannten Podcast-Plattformen zu finden. Viel Spaß beim Zuhören!