Eindeutig in der Favoritenrolle sind die Fußballerinnen des SC 13 Bad Neuenahr in Ober-Olm. Wenn alles gut läuft, kann der SC 13 sogar an die Tabellenspitze kommen.

Was soll da schon schiefgehen? Eigentlich erscheint die Auswärtspartie der Regionalliga-Fußballerinnen des SC 13 Bad Neuenahr am Sonntag (15 Uhr) beim SV Ober-Olm doch als Selbstläufer. Die Kurstädterinnen sind mit drei Siegen bestmöglich gestartet, die Rheinhessinnen warten am Tabellenende noch auf den ersten Punkt und auch auf einen eigenen Treffer.

SC 13-Trainerin Anne-Kathrine Kremer muss allerdings nicht lange überlegen für ein warnendes Negativbeispiel: „Vor zwei Jahren haben wir in ähnlicher Situation beim damaligen Schlusslicht Wörrstadt 0:1 verloren. So etwas gibt es ja immer wieder mal im Fußball.“

„Ziel ist es, drei souveräne Punkte zu holen und nach Möglichkeit ein Tor mehr zu erzielen als Elversberg gegen Riegelsberg.“

SC 13-Trainerin Anne-Kathrine Kremer

Vielleicht kann beim SC 13 die Aussicht auf die Tabellenspitze und das Topspiel am kommenden Wochenende gegen den 1. FC Saarbrücken die Sinne etwas schärfen und ein Unterschätzen des Gegners verhindern. „Ziel ist es, drei souveräne Punkte zu holen und nach Möglichkeit ein Tor mehr zu erzielen als Elversberg gegen Riegelsberg“, stellt Kremer heraus. Das würde dann Platz eins bedeuten. „Das wäre zum jetzigen Zeitpunkt eine schöne Sache, mehr aber auch wieder nicht. An der Spitze wird sich einiges relativieren, wenn die Teams gegeneinander spielen“, meint Kremer.

In Ober-Olm wird es einige Veränderungen beim SC 13 geben. Amelie Schulte und Katharina Pohs pausierten das Training wegen Krankheit, genau wie Keeperin Marie Wenzl. Lea Daiz hat muskuläre Probleme, Berna Tokmak kehrt aus dem Urlaub zurück, hat aber Trainingsrückstand. „Wir haben jetzt ein paar intensive Wochen hinter uns. Einige sind angeschlagen, da werden wir etwas gegensteuern. Und einige haben sich einen Startelfeinsatz auch einfach verdient“, sagt Kremer. Derweil herrscht auch Klarheit bei Sommerneuzugang Maya Sakamoto. Die Japanerin, die derzeit noch in der Heimat weilt, wird kommende Woche in Bad Neuenahr erwartet, alle Formalitäten sind geklärt.