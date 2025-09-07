Im rheinländischen Derby der Regionalliga Südwest behielten die Frauen des SC 13 Bad Neuenahr die Oberhand. Gegen den 1. FFC Montabaur gewannen die Kurstädterinnen mit 2:1.

Die Revanche für das verlorene Finale im Rheinlandpokal im Juni ist den Fußballerinnen des SC 13 Bad Neuenahr geglückt. Am dritten Spieltag der Regionalliga Südwest setzten sich die Kurstädterinnen im heimischen Apollinarisstadion gegen den 1. FFC Montabaur mit 2:1 (0:1) durch.

„Montabaur ist immer mit das schwerste Spiel für uns. Von daher bin ich sehr froh, dass wir diese Partie am Ende erfolgreich gestalten konnten. Spielerisch war es dieses Mal nicht unsere beste Vorstellung, aber das kann ich ganz gut verschmerzen“, sagte SC 13-Trainerin Anne-Kathrine Kremer kurz nach der Partie.

Montabaur geht überraschend in Führung

Der SC 13 hatte viel Ballbesitz in der eigenen Hälfte, allerdings auch Probleme im Spielaufbau, die sicherlich auch dem Fehlen von Lenkerin Berna Tokmak geschuldet waren. Montabaur versuchte es nach vorne oftmals mit vielen langen Bällen, die die aufmerksame Marie Wenzl im Bad Neuenahrer Tor genauso oft ablaufen konnte. So plätscherte das nervöse Spiel bei bestem Wetter so ein wenig dahin ohne große Aufreger. Bis sich die Westerwälderinnen fünf Minuten vor der Pause über rechts mit Marie Fischer durchsetzten. Ihren Querpass nutzte Luna Helwing im Zentrum zum 1:0 für Montabaur.

„Es war enorm wichtig, dass wir schnell zum Ausgleich gekommen sind.“

Bad Neuenahrs Trainerin Anne-Kathrine Kremer

Die Kurstädterinnen nahmen den Rückstand mit in die Halbzeit und profitierten unmittelbar danach von einem Patzer von FFC-Keeperin Julia Schürmann. Schürmann nahm einen langen, ungefährlichen Ball von Paula Gau auf, ließ diesen dann aber aus den Händen gleiten. Stürmerin Sonja Bartoschek stand richtig und staubte zum 1:1 ins leere Tor ab (47.). „Es war enorm wichtig, dass wir schnell zum Ausgleich gekommen sind. Spielerisch war es weiterhin auf beiden Seiten eher dürftig. Viele Halbchancen und verpuffte Angriffe“, meinte Kremer.

Bis zur Schlussphase des Spiels, als der SC13 Vorteile bekam. „Einfach, weil die Laufwege kürzer und die Räume größer wurden. Wir haben dann etwas besser Fußball gespielt“, meinte Kremer. In der 78. Minute schickte Léa Daiz Kristin Rubröder, die aus spitzem Winkel zum 2:1 traf und damit auch für die Entscheidung sorgte.

SC 13 Bad Neuenahr: Wenzl – Lang, Schumann, Gau, Dickopf (76. Sürül), Goltermann, Rubröder, Daiz, Kirst, Pohs (66. Deckenbrock), Bartoschek.