Der SV Holzbach hat im Moment allen Grund, zufrieden zu sein: In der Frauen-Rheinlandliga ist man nach dem 4:1 bei Aufsteiger FSG Wienau das einzige Team mit weißer Weste. Ein schönes Comeback kam noch hinzu.
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Die Rheinlandliga-Fußballerinnen des SV Holzbach haben ihren guten Start auch beim Aufsteiger FSG Wienau/Freirachdorf/Maischeid bestätigt und mit 4:1 (1:0) einen souveränen Sieg in Urbach eingefahren. Es war der dritte Dreier im dritten Spiel, Holzbach führt als einziges Team ohne Verlustpunkt die Klasse an.