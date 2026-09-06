4:1 beim Aufsteiger Wienau Flammkuchen nach Sieg: Holzbach lässt nichts anbrennen Mirko Bernd 06.09.2026, 19:11 Uhr

i Speilführerin Stella Adam und ihr SV Holzbach feierten bei der FSG Wienau den dritten Sieg im dritten Spiel und führen die Rheinlandliga an. Christian Kiefer

Der SV Holzbach hat im Moment allen Grund, zufrieden zu sein: In der Frauen-Rheinlandliga ist man nach dem 4:1 bei Aufsteiger FSG Wienau das einzige Team mit weißer Weste. Ein schönes Comeback kam noch hinzu.

Die Rheinlandliga-Fußballerinnen des SV Holzbach haben ihren guten Start auch beim Aufsteiger FSG Wienau/Freirachdorf/Maischeid bestätigt und mit 4:1 (1:0) einen souveränen Sieg in Urbach eingefahren. Es war der dritte Dreier im dritten Spiel, Holzbach führt als einziges Team ohne Verlustpunkt die Klasse an.







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