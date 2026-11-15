Montabaurs Notelf hält dagegen Fischers Traumtor macht Bad Neuenahr noch einmal nervös Marco Rosbach 15.11.2026, 16:49 Uhr

i Marie Fischers Traumtor reichte nicht, um aus Bad Neuenahr Zählbares mit nach Montabaur zu nehmen. Tobias Jenatschek

Zwei Absagen am Samstag, eine weitere am Sonntagmorgen: Mit förmlich dem letzten Aufgebot stellte sich der 1. FFC Montabaur dem ambitionierten SC 13 Bad Neuenahr und hielt erstaunlich gut dagegen.

Telefonate wie diese wünscht sich kein Trainer, doch nachdem ihn reihenweise Absagen ereilt hatten, griff Timo Kluger zum Handy und kontaktierte Spielerinnen, deren Verbindung zum 1. FFC Montabaur eigentlich nur noch der Spielerpass ist. Es blieb letztlich beim Versuch, den Kader vor dem Klassiker der Frauen-Regionalliga beim alten Rivalen SC 13 Bad Neuenahr etwas breiter aufzustellen und Lücken zu schließen, die eine Grippewelle gerissen hatte.







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