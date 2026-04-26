1. FFC Montabaur schlägt Issel Fischer und Theis treffen beim zweiten Streich doppelt Marco Rosbach 26.04.2026, 21:23 Uhr

i Vor dem gängigen Offensivmuster des FFC, Marie Fischer mit langen Bällen auf die Reise zu schicken, hatte Issels Trainer gewarnt. Unterbinden konnten die Gäste die Aktionen der Stürmerin aber nicht. Andreas Hergenhahn

Einen Platz stand der TuS Issel vor dem 1. FFC Montabaur. Das hat sich geändert, durch den 5:1-Erfolg sind die Westerwälderinnen an ihren Gästen vorbeigezogen. Das soll ein gutes Omen sein für das dritte Duell, in dem es um den Rheinlandpokal geht.

„Dieses war der zweite Streich, und der dritte...“ In Anlehnung an das bekannte Wilhelm-Busch-Zitat hat der 1. FFC Montabaur sein Heimspiel in der Regionalliga Südwest gegen den TuS Issel gewonnen. Nachdem die Kreisstädterinnen bereits im Hinspiel siegreich geblieben waren, schickten sie die Gäste von der Mosel nun mit einer 1:5 (1:3)-Niederlage nach Hause.







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