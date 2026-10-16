Montabaur ist der Favorit FFC will tief stehende Wormserinnen über außen knacken Moritz Hannappel 16.10.2026, 13:36 Uhr

i Carolin Dillenburg (rechts, hier im Spiel gegen Bad Neuenahr) wird nach längerer Verletzungspause wieder zum Kader des 1. FFC Montabaur in Worms hinzustoßen. Andreas Hergenhahn

Timo Kluger, Trainer der Regionalliga-Frauen aus Montabaur, erwartet einen Gegner, der sich auf die Defensive konzentrieren wird. Kein Wunder, steht die Wormatia doch ohne Punkt am Ende der Tabelle. Die Westerwälderinnen verfolgen einen klaren Plan.

„Keine Frage, da werden wir gegen einen tief stehenden Gegner spielen“, schätzt Timo Kluger, der Trainer des 1. FFC Montabaur vor dem Gastspiel seiner Regionalliga-Fußballerinnen beim punktlosen Liga-Schlusslicht VfR Wormatia 08 Worms ein. Anstoß auf dem Kunstrasenplatz an der Alzeyer Straße ist am Sonntag um 15.







Artikel teilen

Artikel teilen