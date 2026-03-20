FFC weiß um Urbars prekäre Lage und ist gewarnt

Zwei Spiele, zwei Siege: Der 1. FFC Montabaur hat einen guten Start ins neue Jahr erwischt. Jetzt wartet eine vermeintlich leichte Aufgabe – aber nur auf den ersten Blick, wie Trainer Timo Kluger warnt. In Urbar seien 90 Minuten Kampf gefragt.

„Sollte es uns gelingen, 90 Minuten so zu fighten wie wir vergangene Woche in der zweiten Halbzeit gekämpft haben, bin ich zuversichtlich.“

Timo Kluger, Trainer 1. FFC Montabaur

„Rückblickend sind wir durch den Sieg im Pokal gegen Andernach und den Heimsieg gegen Bad Neuenahr top ins neue Fußballjahr gestartet“, sagt Timo Kluger, Trainer des 1.