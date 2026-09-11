Montabaur beim Aufsteiger FFC vertraut in Wörrstadt auf die eigenen Stärken Marco Rosbach 11.09.2026, 14:39 Uhr

i Nach der knappen Niederlage gegen die Mainzer Bundesliga-Reserve wollen Alina Beck (blaues Trikot) und ihr 1. FFC Montabaur in Wörrstadt die nächsten Punkte einfahren. Andreas Hergenhahn

Vor knapp zweieinhalb Jahren kreuzten sich zuletzt die Wege des 1. FFC Montabaur und des TuS Wörrstadt. Damals setzten sich die Westerwälderinnen mit 5:0 durch. Ob es wieder so deutlich werden kann, muss sich zeigen, aber ein Dreier ist das Ziel.

Nach dem Remis gegen den SC Bad Neuenahr (1:1) und dem 2:1-Sieg beim TuS Issel hat es den 1. FFC Montabaur am dritten Spieltag der Frauen-Regionalliga Südwest zum ersten Mal in der noch jungen Saison erwischt. Doch das 0:1 gegen den 1. FSV Mainz 05 II, einen der Top-Favoriten neben der SV Elversberg und dem 1.







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