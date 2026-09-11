Vor knapp zweieinhalb Jahren kreuzten sich zuletzt die Wege des 1. FFC Montabaur und des TuS Wörrstadt. Damals setzten sich die Westerwälderinnen mit 5:0 durch. Ob es wieder so deutlich werden kann, muss sich zeigen, aber ein Dreier ist das Ziel.
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Nach dem Remis gegen den SC Bad Neuenahr (1:1) und dem 2:1-Sieg beim TuS Issel hat es den 1. FFC Montabaur am dritten Spieltag der Frauen-Regionalliga Südwest zum ersten Mal in der noch jungen Saison erwischt. Doch das 0:1 gegen den 1. FSV Mainz 05 II, einen der Top-Favoriten neben der SV Elversberg und dem 1.