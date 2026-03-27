Montabaur empfängt Elversberg FFC tritt dem „Schwergewicht“ selbstbewusst entgegen Marco Rosbach 27.03.2026, 12:53 Uhr

i Im Derby beim FC Urbar wurde der 1. FFC Montabaur seiner Favoritenrolle und setzte sich mit 5:1 durch. Daran gilt es anzuknüpfen, wenn am Sonntag der Tabellenzweite SV Elversberg nach Eschelbach kommt. Laetitia Theis (blaues Trikot) wird ihrer Mannschaft aufgrund einer Gelb-Rot-Sperre fehlen. Wolfgang Heil

Drei Siege stehen für den 1. FFC Montabaur im neuen Jahr zu Buche – eine optimale Ausbeute. Dieser Erfolg sei kein Zufall, ist Trainer Timo Kluger überzeugt. Entsprechend selbstbewusst sind er und sein Team vor dem Heimspiel gegen Elversberg.

Im dichtgestaffelten Mittelfeld der Frauen-Regionalliga Südwest sind die Fußballerinnen des 1. FFC Montabaur auf dem Vormarsch. Dem erfolgreichen Jahresauftakt im Rheinlandpokal mit dem 3:0 beim Liga-Konkurrenten SG 99 Andernach II ließ das Team von Trainer Timo Kluger zwei Punktspielsiege gegen den SC 13 Bad Neuenahr (3:1) und beim FC Urbar (5:1) folgen.







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