Den letzten Spieltag können die Fußballerinnen des 1. FFC Montabaur völlig entspannt angehen. Der fünfte Platz in der Regionalliga Südwest ist ihnen nicht mehr zu nehmen, sodass sie frei von Druck die Fahrt zum Rheinland-Rivalen TuS Issel antreten dürfen, wo am Sonntag (14.45 Uhr) das letzte Punktspiel der Runde angepfiffen wird.

„Durch einen Sieg kämen wir über die 40-Punkte-Marke, was herausragend wäre.“

Frank Rath, Trainer 1. FFC Montabaur

Dass für Trainer Frank Rath das Engagement beim FFC damit noch nicht endet, liegt daran, dass ihm mit seiner Mannschaft der Einzug ins Rheinlandpokal-Endspiel gegen den SC 13 Bad Neuenahr geglückt ist (Samstag, 14. Juni, 18 Uhr, in Asbach). Eine gewisse Abschiedsstimmung kommt aber jetzt schon auf. Nach dem jüngsten 4:0 gegen den 1. FC Riegelsberg gab’s bereits eine kleine Verabschiedung mit Geschenken und netten Worten, die der Coach aus Oberfell zu 100 Prozent zurückgibt „an die Mannschaft, das Trainerteam, die Verantwortlichen sowie die Fans“, wie er betont. „Es ist einfach eine tolle FFC-Familie, die mich nach dem letzten Heimspiel sehr rührend verabschiedet hat.“

Sportlich spricht Rath schon jetzt von einer „tollen und zufriedenstellenden Saison“, in der man wie erhofft schon früh nichts mehr mit dem Thema Abstieg zu tun hatte. „In den letzten beiden Spielen haben wir zu null gespielt, das gilt es am Sonntag zu wiederholen“, formuliert der FFC-Coach seinen Anspruch an die Partie in Issel. „Durch einen Sieg kämen wir über die 40-Punkte-Marke, was herausragend wäre“, so Rath.

3:1-Sieg in der Hinrunde

In der Hinrunde setzten sich die Fußballerinnen aus der Kreisstadt mit 3:1 gegen Issel durch, wobei Zita Lauer und Luisa Limbach unmittelbar vor und nach der Pause trafen. Den Schlusspunkt setzte Marie Fischer, die in den vergangenen Spielen geschont wurde, damit ihr Einsatz beim Pokalfinale nicht gefährdet ist.