Es sind anstrengende Tage, die hinter dem 1. FFC Montabaur liegen. Nach dem Einzug in die dritte Pokalrunde soll jetzt Zählbares aus Issel mitgebracht werden, damit die englische Woche eine gute war für den Frauen-Regionalligisten.
Erst das 1:2 gegen die SG 99 Andernach II in der Regionalliga Südwest, dann das 2:1 im Rheinlandpokal beim SC 13 Bad Neuenahr und jetzt am Sonntag das Punktspiel beim TuS Issel (14 Uhr): Die englische Woche war und ist für die Fußballerinnen des 1. FFC Montabaur nicht nur geprägt von Duellen gegen Rheinland-Rivalen, sondern hatte auch Höhen und Tiefen.