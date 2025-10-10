Pokalspiel macht Montabaur Mut FFC-Trainer Kluger warnt vor Issels aufgehendem Stern 10.10.2025, 12:52 Uhr

i Nach dem umkämpften Punktspiel gegen die SG 99 Andernach, das mit 1:2 verloren ging, setzte sich der 1. FFC Montabaur (dunkle Trikots) am Mittwoch im Pokal beim SC Bad Neuenahr durch. Jetzt geht es zum TuS Issel. Marco Rosbach

Es sind anstrengende Tage, die hinter dem 1. FFC Montabaur liegen. Nach dem Einzug in die dritte Pokalrunde soll jetzt Zählbares aus Issel mitgebracht werden, damit die englische Woche eine gute war für den Frauen-Regionalligisten.

Erst das 1:2 gegen die SG 99 Andernach II in der Regionalliga Südwest, dann das 2:1 im Rheinlandpokal beim SC 13 Bad Neuenahr und jetzt am Sonntag das Punktspiel beim TuS Issel (14 Uhr): Die englische Woche war und ist für die Fußballerinnen des 1. FFC Montabaur nicht nur geprägt von Duellen gegen Rheinland-Rivalen, sondern hatte auch Höhen und Tiefen.







Artikel teilen

Artikel teilen