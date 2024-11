Montabaurs Frauen voll im Soll FFC-Trainer Frank Rath will letzte Zweifel ausräumen 15.11.2024, 13:09 Uhr

i Wenn Marie Fischer antritt, haben ihre Gegenspielerinnen meist das Nachsehen. Zuletzt war die Torjägerin des 1. FFC Montabaur beim 4:1 in Riegelsberg an allen vier Treffern beteiligt. Marco Rosbach

Im vorletzten Spiel des Jahres hat der 1. FFC Montabaur die Chance, bereits Fakten zu schaffen. „Wenn wir gewinnen, können wir endgültig damit beginnen, für die neue Saison zu planen“, sagt Trainer Frank Rath vor dem Heimspiel gegen den TuS Issel.

Die Tabelle lügt nicht, und wenn alles nach Wunsch läuft für Montabaurs Fußballerinnen, dann stellen sie am Sonntag (14.30 Uhr, Waldschule Horressen) gegen Issel schon vorentscheidend die Weichen für ein weiteres Jahr in der Regionalliga. „Im Grunde sind wir jetzt schon durch“, sagt Rath mit Blick auf die 19 Punkte, die seine Elf in den bisherigen zehn Saisonspielen geholt hat.

